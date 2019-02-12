"Избежать ухудшения отношений с РФ": генсек НАТО назвал свою главную задачу

Столтенберг признал, что сейчас отношения НАТО и РФ хуже, чем за все время с тех пор, как он возглавил Альянс

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

"Избежать ухудшения отношений с РФ": генсек НАТО назвал свою главную задачу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/03f/c2b/5c603fc2ba4e5.jpg 2019-02-12T19:05:00+02:00 Россия Столтенберг признал, что сейчас отношения НАТО и РФ хуже, чем за все время с тех пор, как он возглавил Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает важнейшей задачей не допустить ухудшения отношений с Россией. Об этом он сообщил норвежской прессе во вторник в Брюсселе, передает газета Verdens Gang.

Издание отмечает, что на Мюнхенской конференции по безопасности 15–17 февраля генсек НАТО встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Избежать ухудшения отношений с РФ – дело номер один", - приводит слова Столтенберга издание. Он также указал, что "ничто сейчас не является более неотложной задачей".

Столтенберг добавил, что сделать диалог с РФ более конструктивным будет непросто, на это может уйти время.

"Но это получилось сделать в годы холодной войны. В итоге это удалось, и многие годы наше сотрудничество было лучше, чем прежде. Поэтому не нужно сдаваться. Мы должны справляться со сложными отношениями с Россией и избегать того, чтобы они вышли из-под контроля", – добавил генсек.

Столтенберг признал, что сейчас отношения между НАТО и РФ хуже, чем за все время с тех пор, как он возглавил Североатлантический альянс в 2014 году.

Ранее Столтенберг заявил, что не все государства – члены НАТО смогут выполнить постановление саммита альянса в Уэльсе в 2014 году об обязательном увеличении в течение 10 лет, то есть к 2024 году, военных расходов до 2% ВВП.

Как сообщалось, НАТО приступает к подготовке оборонных мер в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но не намерена размещать новые ракеты в Европе.

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