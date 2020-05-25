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Избил за замечание: "месиво" россиян в самолете сняли на видео

25 мая, 13:55

Станислав Кожемякин

Двое пассажиров оказались в отделении полиции из-за толкучки при посадке в Домодедово

В России, где ранее пьяный мужчина сломал в самолете ногу бортпроводнику, задержали двоих других мужчин, которые устроили драку в салоне пассажирского лайнера.

Инцидент произошел на борту, который прилетел из Сочи в московский аэропорт Домодедово 24 мая. Как утверждают очевидцы, причиной конфликта послужило то, что при высадке один пассажир облокотился на кресло и задел другого.

После недолгого словесного конфликта первый мужчина перешел врукопашную и начал избивать жертву по лицу. Неразбериху, которая в это время началась на борту самолета, сняли на видео и выложили в интернет:

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В итоге, как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ, полиция аэропорта задержала обоих участников драки.

Напомним, прошлым летом российские туристы устроили драку перед вылетом из Турции на родину. В результате авиадебоширов высадили, а вылет задержали.

А в январе экипажу лайнера, который летел из Уфы в Дубай, пришлось связать россиянку – находясь под влиянием алкоголя, она пела песни и танцевала прямо на своем месте. После замечания женщина закатила истерику, стала оскорблять "противников" и отбиваться от них сумкой.

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Россия Москва самолет россияне драка Домодедово пьяные сочи

Источник: ТАСС

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