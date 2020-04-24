Изображение Путина появится на мозаике храма: в Кремле прокомментировали

СМИ сообщают, что стены строящегося храма Минобороны России украсят мозаикой с портретом российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию посоветовал обращаться в Министерство обороны и фонд, который занимается строительством храма.

"Я, к сожалению, не знаю, какие изображения на стенах храма, поэтому я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности", - объяснил представитель Кремля журналистам в пятницу.

Он добавил, что "не знаком с планами внутреннего убранства храма".

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Как известно, главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в подмосковном парке "Патриот". Ожидается, что он будет открыт 9 мая.

По данным СМИ, на стенах храма мозаикой будут изображены президент РФ Владимир Путин, министр обороны страны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и ряд других представителей руководства Российской Федерации, а также советский диктатор Иосиф Сталин.

Ранее президент России Владимир Путин поручил чиновникам перенести парад Победы в стране на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии COVID-19.

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