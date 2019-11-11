Известный российский ученый убил невесту: стала известна причина

Из ревности Анастасия Ещенко набросилась на Олега Соколова с ножом - и он нажал на курок

Олег Соколов. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

В России суд арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который сознался в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко.

Судья принял решение о взятии его под стражу на два месяца – до 5 января, отклонив ходатайство адвоката о домашнем аресте для своего подзащитного.

Во время заседания Соколов рассказал, что привело к трагедии. Несмотря на то, что несколько месяцев назад он представил девушку как свою невесту, та ревновала его к детям от прошлого брака, и на этой почве в ночь на 9 ноября между ними возникла ссора, в ходе которой потерпевшая набросилась на своего мужчину с ножом.

"Сказал, что субботу и воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом", – сказал подсудимый.

63-летний историк признался, что в этот момент выстрелил в свою возлюбленную из обреза, после чего, чтобы скрыть улики, расчленил ее тело и выбросил в Неву.

Часть останков тела Анастасии Ещенко уже подняли из реки Екатерингофки – они проплыли 3,5 километра вниз по течению, пока их не заметил случайный прохожий. Остальные части тела, а также пилу и обрез нашли у убийцы дома во время обысков.

Напомним, что после случившегося известный российский журналист Александр Невзоров продал книгу Соколова "Армия Наполеона" с автографом автора почти за 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что подсудимый считается известным историком в области биографии Наполеона Бонапарта.

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