Известный журналист сравнил Россию с маньяком Чикатило

Пхеньян попросил Москву содействовать в отмене экономического эмбарго, хотя она сама страдает от санкций Запада

Россия, на которую наложены экономические санкции за оккупацию Крыма, вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, использование химического оружия в Британии, вмешательство в выборы президента США и т.д., не может просить мир о снятии санкций с КНДР, введенных за развитие ядерной программы.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Мне очень нравится [лидер КНДР] Ким Чен Ын, потому что парень живет в какой-то настолько другой реальности, в настолько хрустальном замке… Знаете, что он отколол? Он попросил Россию походатайствовать за Северную Корею, чтобы с Северной Кореи сняли бы санкции. Это примерно, как маньяк приходит к Чикатило получить рекомендацию на досрочное освобождение. Вот примерно так же это всё выглядит. Ну, действительно, волшебный мир", – иронизирует журналист.

"Может быть, действительно, Россия взялась помочь Ким Чен Ыну, и она хочет, чтобы по сравнению с ней Северная Корея выглядела цивилизованным, нормальным, здравым государством, переполненным свободами и счастьем людей. Вот она сделала всё, чтобы этот приятный контраст был бы", – добавил публицист.

Напомним, ранее Невзоров резко отозвался о российском государстве, назвав его могущественным и опасным жуликом. По его мнению, нельзя иметь дела с Госдумой, Совфедом и всеми госслужбами.

Также напомним, Невзоров "пожалел" Путина, по его словам президент РФ обязан придумывать забавы для огромного количества идиотов.

Справка: Андрей Чикатило – один из самых известных советских серийных убийц, с 1978 по 1990 годы совершил 53 доказанных убийства (сознался в 55 убийствах, по оперативным данным совершил более 65 убийств): 21 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 17 девушек и женщин. До его ареста были расстреляны два человека, не виновных в этих преступлениях. Прозвища: "Бешеный зверь", "Ростовский Потрошитель", "Красный Потрошитель", "Убийца из лесополосы", "Гражданин X", "Сатана".