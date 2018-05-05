К месту проведения акции Навального в Петербурге направят военных – СМИ

В городах России в субботу, 5 мая, начались протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. При этом в Москве и в Санкт-Петербурге акции не согласованы местными властями, передает "Эхо Москвы".

Отметим, что несанкционированная акция в Москве намечена на 14:00. В это же время сторонники Алексея Навального собираются выйти на несогласованный с властями митинг в Петербурге – там им придется делить Дворцовую площадь с байкерами и военными.

По словам организаторов, акции "Он нам не царь" приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Ранее оппозиционные активисты пытались согласовать шествие по Загородному проспекту с последующим митингом на Пионерской площади. После отказа властей они попросили дать им возможность собраться перед Финляндским вокзалом, на площади Ленина, но вновь получили отказ. Из-за этого сторонники Навального приняли решение собраться в самом сердце города на Дворцовой площади без согласования с властями.

Но, как оказалось, они будут там не одни. Ровно в три часа дня на этом месте должны собраться военные для смотра личного состава. А еще раньше, площадь будет отдана байкерам — у них старт мотосезона. Правда, уже после двух часов дня они должны выдвинуться колонной в сторону Васильевского острова.

Глава штаба Алексея Навального в Петербурге Денис Михайлов сообщил, что оппозиционеры не должны помешать мотоциклистам покинуть площадь. Также он отметил, что после общего сбора возможно начало шествия.

Согласованные акции прошли во Владивостоке, в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре. Акции также проводятся в Юго-Сахалинске и Иркутске, в Новосибирске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ.

В Красноярске перед акцией была задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия. Кроме нее в городе были задержаны еще не менее 9 участников акции. Также известно о 10 задержанных на акции в Барнауле, где акция была согласована. Кроме того, двоих участников акции задержали в Челябинске.\

Напомним, россияне после запрета Telegram начали практиковать оригинальный способ протеста, делая надписи на денежных купюрах и размещая фото в Twitter. Судя по фото в соцсетях, самой популярной надписью является "Свобода интернету!". Также в сети появились фото с лозунгами "Мирная революция", "Долой царя" и "Бунт".

По данным соцопроса российского аналитического центра "Левада-центр", обнародованным в середине апреля, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдается самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни.