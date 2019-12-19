Кадыров может стать Героем Труда России: Путин готов присвоить звание

Несмотря на широкое среди россиян негодование насчет присвоения чеченскому главе Рамзану Кадырову звания "Герой России" и предложений его этого звания лишить, президент РФ Владимир Путин не исключил то, что Кадыров получит и статус "Героя Труда".

На ежегодной большой пресс-конференции хозяин Кремля утверждает, что Кадыров заслужил это звание за восстановление чеченской столицы – Грозного после двух чеченских войн.

"Я указов о присвоении звания Героя России просто так не подписываю. Посмотрите, как Грозный ныне выглядит: он вырос как Сталинград после Сталинградской битвы. Рамзану Кадырову можно было бы еще и Героя Труда дать, но он молодой еще, подождет", – сказал Путин.

Кроме того, по его словам, Рамзан Кадыров регулярно подвергается опасности – "ежедневно принимает участие в боевых операциях".

Напомним, что в ноябре глава Чечни призвал "убивать, сажать и запугивать"тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете, но в Кремле решили закрыть на это глаза.

"Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, запугивая, ничего не получится", – сказал Кадыров на одном из заседаний правительства Чечни.

А летом у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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