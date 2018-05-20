Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном

По словам главы Чечни, у него уже есть "оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер"

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в воскресенье, 20 мая, что напавшие 19 мая на прихожан православного храма в Грозном люди не могут быть членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Он утверждает, что в Чечне членов этой организации нет, пишет DW

"В Чечне нет и никогда не будет никакого иблисского государства (так Кадыров называет "Исламское государство") и его эмиссаров. А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, у него уже есть "оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", а те, кто распространяет информацию о причастности ИГ, "уводят расследование в сторону от реальных покровителей".

По данным организации Site Intelligence Group, ответственность за атаку, в результате которой погибли двое полицейских и один прихожанин храма Архангела Михаила в Грозном, взяло на себя ИГ. Четверо нападавших, вооруженных ружьем, ножами и бутылками с горючей смесью, были убиты ответным огнем.

Напомни, 19 мая в Грозном четыре боевика напали на церковь Архангела Михаила в центре города, пытаясь захватить прихожан в заложники.

Также недавно стали известны новые данные о нападавших. Среди них оказались двое братьев близнецов — Амир Юнусов 1999 года рождения и Али Юнусов 1999 года рождения. Также среди злоумышленников оказался житель Грозного Элисултанов Микаил 1999 года рождения, и уроженец Ингушетии — Цечоев Ахмет 2000 г рождения,

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Как выяснилось позже, в общем в результате атаки были убиты семь человек, еще двое получили ранения. Помимо нападавших, погибли также два правоохранителя и один прихожанин.