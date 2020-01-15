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Кадыров "временно" сложил полномочия: что произошло

15 января, 20:50

Чеченский лидер переложил свои обязанности на другого чиновника

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров / Фото: сайт Кремля

Главой Чечни вместо Рамзана Кадырова временно стал премьер-министр российской республики Муслим Хучиев.

Об этом 15 января сообщили на официальном сайте главы региона, опубликовав соответствующее распоряжение Кадырова.

В подписанном двумя днями ранее документе говорится, что он делегировал свои полномочия председателю правительства в связи со своей "временной нетрудоспособностью".

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Это возможно благодаря статье 76 Конституции Чечни, согласно которой председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики в связи с его болезнью или отпуском.

По какой именно причине Кадыров временно сложил с себя полномочия, не указывается. Однако известно, что такое решение он принимает уже второй раз за год – в прошлый раз Муслим Хучиев становился временным главой Чечни в феврале 2019 года.

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Тогда спикер чеченского правительства заявил, что Рамзан Кадыров проходит плановую диагностику.

Стоит отметить, что о желании покинуть пост руководителя Чечни, который он беспрерывно занимает уже семь лет, Кадыров регулярно заявляет с 2016 года.

Несмотря на это, власти республики заставили 46 минут извиняться местного подростка, который раскритиковал чиновников за вероотступничество и коррупцию.

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Россия Чечня Рамзан Кадыров

Источник: Сегодня

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