Кадыров "временно" сложил полномочия: что произошло

Рамзан Кадыров / Фото: сайт Кремля

Главой Чечни вместо Рамзана Кадырова временно стал премьер-министр российской республики Муслим Хучиев.

Об этом 15 января сообщили на официальном сайте главы региона, опубликовав соответствующее распоряжение Кадырова.

В подписанном двумя днями ранее документе говорится, что он делегировал свои полномочия председателю правительства в связи со своей "временной нетрудоспособностью".

Реклама

Это возможно благодаря статье 76 Конституции Чечни, согласно которой председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики в связи с его болезнью или отпуском.

По какой именно причине Кадыров временно сложил с себя полномочия, не указывается. Однако известно, что такое решение он принимает уже второй раз за год – в прошлый раз Муслим Хучиев становился временным главой Чечни в феврале 2019 года.

В тренде Куда уйдет Путин: эксперт назвал три варианта транзита власти президента России

Тогда спикер чеченского правительства заявил, что Рамзан Кадыров проходит плановую диагностику.

Стоит отметить, что о желании покинуть пост руководителя Чечни, который он беспрерывно занимает уже семь лет, Кадыров регулярно заявляет с 2016 года.

Несмотря на это, власти республики заставили 46 минут извиняться местного подростка, который раскритиковал чиновников за вероотступничество и коррупцию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама