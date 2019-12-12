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Кадырова предложили лишить звания Героя России: он язвительно ответил

12 декабря, 06:03

По мнению Кадырова, пока есть такие, как Сокуров, которые против России будут вводить любые санкции

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров / Фото: AFP

В РФ режиссёр Александр Сокуров спросил у президента Владимира Путина, как воевавшие с Россией "Кадыровы" могут носить звание Героя России. Российский президент не увидел в этом противоречий.

Об этом пишет "Тинькофф журнал".

Но глава российской республики Чечня Рамзан Кадыров ответил на предложение Александра Сокурова "переосмыслить" звание Героя России, которыми награждены глава Чечни и его отец. Кадыров считает, что такими высказываниями режиссёр "ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов". Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

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По мнению Кадырова, "пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции. В качестве примера он привёл решение WADA отстранить Россию от участия в олимпиадах и чемпионатах мира.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott

"Россия и Чечня едины навсегда! И это не зависит от воли кукловодов, которым я советую не пытаться выдать свою ненависть окольными путями", — добавил глава Чечни.

Напомним, в прошлом году Рамзан Кадыров также обещал убить жителей Ингушетии, которые протестовали против передачи пограничных земель их республики Чечне.

А несколько месяцев назад у резиденции Рамзана Кадырова в Грозном произошла стрельба – члены террористической группировки "Исламское государство" напали на полицейских.

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Россия герои Кадыров герой Владимир Путин

Источник: tjournal.ru

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