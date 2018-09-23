Как был сбит Ил-20 в Сирии: Россия показала 3D-реконструкцию крушения

Самолет-разведчик встал на пути российской же ракеты комплекса С-200, которая предназначалась израильским F-16

Россия создала 3D-реконструкцию катастрофы Ил-20, который был сбит в Сирии системой ПВО С-200. Соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны РФ.

На видео можно увидеть, как сначала израильские F-16 прилетели бомбардировать окрестности Латакии.

После окончания авиаудара, российский самолет-разведчик, по версии Минобороны РФ, который находился неподалеку в том же районе, сделал крюк и подлетел в район, откуда наносился авиаудар израильских ВВС.

В российском ведомстве акцентируют внимание, что, когда Ил пролетал в зоне, где оказались израильские F-16, он встал не пути у ракеты С-200, которая якобы собиралась ударить по израильским военным, но попала "не туда".

Как сегодня стало известно, Россия официально обвинила Израиль в крушении Ил-20. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уверен, что причиной инцидента стала халатность или преступная деятельность израильских военных. Также он рассказал, чтоб под угрозой были даже пассажирские самолеты.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Израильские ВВС бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане".

В свою очередь израильские военные раскрыли детали налета на Сирию. По их словам, причиной гибели российского самолета Ил-20 стал беспорядочный огонь сирийских ПВО.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.