"Как дитя повел". Путин и Аббас ходили за ручку: видео

Президент России Владимир Путин приехал в Вифлеем, а там Махмуд Аббас водив президента России по Палестине за руку.
Это весь странное поведение удалось зафиксировать на видео.
Владимир Путин приехал в Вифлеем: Махмуд Аббас водит президента России по Палестине за руку pic.twitter.com/aCUdJV5EQ6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 23, 2020
Также в Вифлееме состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"Мы готовы наращивать взаимодействие. Это касается экономики, гуманитарных связей", – сказал Путин во время встречи.
Напомним, что ранее принц Чарльз неловко пожал руку Путину. Президент России не соблюдает правила королевского протокола.
Добавим, что ранее в Кремле объяснили, почему Зеленский и Путин разминулись в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Не было. Владимир Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста", — сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Иерусалим из-за нехватки времени не имел возможности провести полноформатные встречи с другими главами государств и правительств, приглашенными на форум памяти жертв Холокоста.
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