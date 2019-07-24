"Как дурак, в одних трусах стою": в Москве снова задержали Навального

"Главного оппозиционера России" обвиняют в повторном нарушение правил проведения уличных акций

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva.

Российский оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который ранее в этом году выиграл Страсбургский суд против России, снова задержан.

Об этом оппозиционер рассказал лично, выложив видео из ОВД у себя в Instagram. По его словам, задержание случилось, когда он вышел на пробежку и чтобы купить цветов жене, которая 24 июля отмечает день рождения.

"Правда говорят, что спорт иногда вреден", – иронизирует Навальный.

Он отметил, что "маленький автобус с ОМОНом" ждал его прямо под подъездом.

"Сейчас, как дурак, в трусах нахожусь в отделении полиции", – добавил Навальный.

Видео: страница Алексея Навального в Instagram

Как сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, его задержали за повторное нарушение правил проведения уличных акций (ч.8 ст.20.2 КОАП) в связи с несогласованным мероприятием.

Адвокат призналась, что деталей не знает, но допускает, что задержание может быть связано с акцией в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации на выборах.

Акцию хотят провести 27 июля у мэрии, в московской полиции заявили, что она не согласована и предупредили организаторов об ответственности.

Ранее мы писали о другом аресте Алексея Навального - в прошлом сентябре он был задержан и доставлен в отделение полиции сразу после того, как покинул спецприемник, где провел 30 суток ареста за акцию "Забастовка избирателей".

Также сообщалось, что Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить из интернета ранее опубликованный видеоролик с расследованием о коррупционных схемах закупок продуктов для Росгвардии.

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