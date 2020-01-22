"Как хорошо, что ты кому-то нужен": детский хор встретил Путина песней (видео)

Фото: скриншот

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Детский хор встретил президента РФ Владимира Путина, "иконы" с которым продают в России, прибывшего с рабочим визитом в город Усмань Липецкой области, песней "Как хорошо, что ты кому-то нужен. Как хорошо, что ты с мечтою дружен".

После этого хор сфотографировался с президентом. Владимир Путин пожелал присутствующим всего хорошего. А еще пообещал помочь школе купить рояль.

Между тем после публикации видео соцсети разразились едкими комментариями.

Ранее президент РФ Владимир Путин по случаю 100-летия Всероссийского госинститута кинематографии им. С. Герасимова посетил ВГИК и посмотрел репетицию студентов, которые исполнили для хозяина Кремля свою версию казачьей песни "Когда мы были на войне", снова став объектом высмеивания в соцсетях.

Также президент страны-агрессора Владимир Путин вновь стал объектом насмешек, когдав сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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