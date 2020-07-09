"Как при Сталине!": Жириновский внезапно накинулся на власть (видео)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе. Такое заявление политик сделал в ответ на задержание члена его партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "Медуза".

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"Надо – фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников (глава ФСБ) не Берия. И воронков у вас не хватит", - заявил Жириновский.

Он выразил недоумение, почему Сергея Фургала задержали через много лет после приписываемых ему преступлений. "Чего вы 14 лет молчали?" – возмутился Жириновский.

Он назвал одной из причин задержания чиновника то, что "он не стал возить коробки (с деньгами) в Москву".

"Придет время – мы вам, вашей власти объявим карантин! Это мы проведем революцию! Не то, что большевики там напортачили, Ельцин напортачил. Подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас накажет. … Ресурсов полно, людей полно, но руки у вас у некоторых грязные и мысли у вас поганые", – закончил свое выступление Жириновский.

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После того, как он закончил говорить, спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал "руководствоваться законом и только законом".

Владимир Жириновский выступил в Госдуме

"Нельзя шантажировать и нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства", – сказал Володин.

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Напомним, утром 9 июля представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора на выходе из его дома.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Источник: sledcom.ru/

Его подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Он был доставлен самолетом в Москву для проведения следственных действий.

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Напомним, в 2018 году Сергей Фургал, который шел от ЛДПР, выиграл выборы губернатора Хабаровского края, его основным конкурентом был единорос Вячеслав Шпорт.

Как отмечает "Радио свобода", Фургал – один из немногих "губернаторов-неединороссов". Электоральные аналитики отметили отсутствие вбросов в Хабаровском крае на голосовании о поправках к Конституции РФ.

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