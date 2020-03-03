Как Путин меняет Конституцию РФ: предлагает записать Бога и признать ЛГБТ вне закона

В последний день подачи поправок к документу об изменении российской Конституции в рамках транзита власти, президент РФ Владимир Путин внес предложения к своему же законопроекту. Текста на сайте Госдумы еще нет, однако основные изменения, которые во многом определяют, как Россия будет жить после Путина, озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Петр Толстой. Среди прочего хозяин Кремля предлагает записать в Конституции Бога, а браком назвать исключительно союз мужчины и женщины. При этом, как будет обеспечиваться отделенность государства от церкви, непонятно, как и то, станут ли атеисты и однополые браки вне закона.

Общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ пройдет в среду 22 апреля. На его проведение ЦИК уже получил 14 млрд рублей (5,32 млрд грн) и презентовал логотип со слоганом "Наша Страна. Наша Конституция. Наше Решение!". День сделают выходным, чтобы как можно больше россиян дошло на участки проголосовать. Хотя явка тут не важна, так как с референдумом, который в Кремле называют "общероссийским голосованием", это не имеет ничего общего. Законом о "Референдуме РФ" такой "плебисцит" не регулируется, а поправки в российский основной закон утверждает Госдума, минимум 2/3 региональных парламентов и, конечно же, Путин.

То есть, общероссийское голосование не будет носить юридический характер, как, следовательно, и минимальный порог явки. Поэтому, какие бы данные в Кремле не получили после 22 апреля, их всегда можно будет подогнать под нужный им результат. Причем, нашумевшую пенсионную реформу, которая существенно пошатнула рейтинги Путина и Медведева, на референдум не выносили. Как и поправки в Конституцию РФ, которые позволили Путину быть президентом два срока подряд.

В статье "Путин меняет Конституцию РФ: к чему готовиться Украине" сайт "Сегодня" писал, что с идеей переписать основной закон в рамках транзита власти хозяин Кремля выступил во время своего ежегодного послания Федеральному собранию в середине января. Уже через неделю он подал в Думу соответствующий проект поправок. Для Украины из предложенных изменений интересны два: в статью 79 – о невыполнении Россией международных договоров, и в статью 81 – жители Крыма смогут баллотироваться в президенты РФ.

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Что касается самой России, предложенные Путиным поправки расширяют полномочия Госдумы (к примеру, премьера, его заместителей и министров будет утверждать парламент, а руководителей силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации), гарантируют минимальный размер оплаты труда и индексацию пенсий. Вводится в российский основной закон понятие Государственного совета – органа, который, предположительно, возглавит сам Путин после 2024 года (когда, по закону, больше не сможет баллотироваться в президенты).

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Но в понедельник вечером 2 марта Путин на 24 страницах подал к своему же проекту изменений в Конституцию РФ дополнительные правки, которые вызвали насмешки не только за границей, но и в самой России.

Во-первых, по словам Вячеслава Володина, Путин предлагает закрепить в российском Основном законе Бога в такой формулировке: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Во-вторых, Путин предлагает закрепить брак, как союз мужчины и женщины, а детей приравнять к важнейшему достоянию страны. Ну, и в-третьих, Россия признается правопреемницей СССР.

Объясняя столь фантастические поправки Путина в российскую Конституцию его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что после упоминания в Основном законе Бога, Россия не перестанет быть светским государством. Однако ответа на вопрос о том, как будут обеспечиваться, к примеру, права атеистов, в Кремле нет. При этом, в российском сегменте соцсетей шутят, что 22 апреля россияне пойдут голосовать "за" Бога и "против" представителей ЛГБТ.

По словам экспертов, если предложенные поправки пройдут, термин "путинизм" (который придумал бывший помощник Путина и куратор украинского направления Владислав Сурков) окончательно закрепится в российской юридической плоскости. Россия будет жить по Конституции Путина (теперешняя редакция принималась еще при Борисе Ельцине) и думать, что их предки завещали им верить в Бога. Правда, глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин уже высказался против упоминания Бога в Основном законе, учитывая, сколько россиян исповедуют ислам.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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