Как российских рожениц в роддомах заставляют голосовать на "выборах Путина": видео

Сегодня, 02:50

Женщин заставляют подписывать документы о том, что они будут голосовать, даже если они не хотят этого

Кадр с видео
Кадр с видео

В воскресенье, 18 марта, в России начались выборы президента. Чтобы получить высокую явку на выборах, участие в них в принудительном порядке заставляют различные слои населения.

Среди них – и роженицы, которые лежат в родильных домах. Их заставляют подписывать документы о том, что они будут голосовать, даже если они не хотят этого. Видео опубликовал Штаб Навального.

Накануне сообщалось, что в Крыму родителям школьников "предложили" отчитываться по Viber об участии в "выборах Путина".

Напомним, в России началось голосование на президентских выборахВыборы пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что в аннексированном Россией четыре года назад Крыму на голосование за президента РФ будут сгонять и мертвых, и живых, и нерожденных.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
выборы, выборы президента, выборы в России
Источник:

24tv.ua

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