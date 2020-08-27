Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео

За американцами по пустыне гонялись российские вертолеты и бронетехника

"Военное" ДТП в Сирии, где при столкновении американского и российского броневиков пострадали четверо военнослужащих США, продолжает обрастать подробностями.

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Инцидент произошел утром во вторник, 25 августа, на северо-востоке страны у города Дерик. Согласно сообщению Совета национальной безопасности США, патруль международной коалиции встретил русских. Российский бронетранспортер протаранил американский бронированный автомобиль, экипаж последнего получил ранения, сообщает ABC News.

26 августа пропагандистское издание "Русская весна" опубликовало видео, на котором видно, как бронетехника с российскими флагами преследует американцев, после чего происходит столкновение.

Видео: Русская весна

На видеоролике видно, что два американских автомобиля окружены бронированным автомобилем "Тайфун", двумя бронеавтомобилями "Тигр", грузовиком "Урал", над колонной летят два российских боевых вертолёта — Ми-8 и Ми-24ВМ.

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Судя по переговорам россиян, зажимание американцев в "клещи" и столкновение было преднамеренным.

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В Белом доме действия российских военных назвали небезопасными и непрофессиональными. Ситуацию обсудили начальники штабов двух армий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал инцидент в Сирии. По его словам, уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран.

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