Как рыба в воде. Философ объяснил, почему России хорошо в состоянии перманентной войны

Россия так прожила пять веков и проживет еще столько же, говорит Максим Горюнов

Несмотря на усиливающиеся экономические и политические санкции Запада, Россия продолжает участвовать в вооруженных конфликтах по периметру своих границ и захватывать чужие территории, поэтому в состоянии перманентной войны чувствует себя как рыба в воде.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" российский философ Максим Горюнов.

"Увы, Россия до сих пор живет по ассирийским правилам (согласно которым, захват территорий был очень прибыльным делом. – Ред.). "Возвращая" Крым, россияне радовались, что у них теперь есть пляжи. Мысль о том, что можно лежать на пляже, никого не покоряя, им в голову не пришла. Это образ мысли и чувств ассирийцев. Когда доблестный царь Саргон присоединил к Ассирии государство Урарту, его подданные были рады гранатовым рощам Урарту", – говорит философ.

"В этом смысле, конечно, нет никакого "создания сознания". россияне, как и ассирийцы, прекрасно понимают: если у кого-то что-то отнять, этот кто-то будет очень недоволен и постарается вернуть отнятое. Отнять и ждать возмездия – это стандартная ситуация для империи", – продолжает он.

По его мнению, российские "не элиты" тоже чувствуют себя хорошо.

"В этом состоянии – под санкциями, с полузакрытыми границами, с цензурой, в состоянии перманентной войны то тут, то там – Россия как рыба в воде. Ей удобно и хорошо. Она так прожила пять веков без передышки. Проживет и еще столько же", – резюмировал Горюнов.

Ранее философ объяснил, почему Россия не может без захвата территорий.

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