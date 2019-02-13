Как в КНДР: в России изолируют Интернет

Реализация проекта может обойтись в 20 млрд рублей

Фото: Pixabay

Как в КНДР: в России изолируют Интернет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/35b/76b/5c635b76bd763.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/35b/76b/5c635b76bd763.jpg 2019-02-13T06:46:00+02:00 Россия Реализация проекта может обойтись в 20 млрд рублей

12 февраля в первом чтении был принят законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, предложенный сенатором Андреем Клишасом. За документ проголосовали 334 депутата, против — 47.

По словам главы профильного комитета по информационной политике Леонида Левина, некоторые положения законопроекта будут скорректированы ко второму чтению. Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Вместе с тем, до сих пор непонятно, во сколько реализация этой идеи обойдется налогоплательщикам.

Интересно, что в обосновании к законопроекту Клишас отметил, что бюджетных средств на его инициативу не потребуется. Теперь же он утверждает, что на реализацию закона будет потрачено порядка 20 млрд рублей.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование мероприятий, предлагаемых законопроектом, — более 20 миллиардов", — сказал сенатор.

Вместе с тем, по данным "Интерфакса", на реализацию этого законопроекта в федеральном бюджете РФ на 2019-2021 годы заложены более 1,8 млрд рублей.

Как выяснила "Медуза", обе цифры в определенной степени справедливы.

Сумма в 1,8 млрд рублей была выделена российским правительством на "создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования". Решение об этом принято больше года назад (задолго до внесения законопроекта) — как часть плана "Информационная безопасность", утвержденного в декабре 2017 года. В целом на его реализацию с 2018 по 2020 год планировалось потратить 22,3 млрд рублей.

Однако на момент утверждения плана, стоимость строительства Центр мониторинга планировали на уровне 491 млн рублей, а не 1,8 млрд.

Таким образом расходы, которые неизбежно повлечет за собой принятие законопроекта Клишаса, нигде не учтены. Кроме того, до сих пор не представлены расчеты по устройствам для контроля за трафиком, работе Центра мониторинга и проведению учений по отключению от международного интернета.

По словам представителя некоммерческой организации "Цифровая экономика", которая реализует программу "Информационная безопасность", на инициативу Клишаса в их проекте предусмотрены только 2 млн рублей.

Добавим, что Счетная палата не исключила, что "реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней". И это без учета 134 млрд ежегодных компенсаций операторам связи.

Напомним, в декабре Роскомнадзор предложил "новую технологию" для борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, на разработку которой власти РФ якобы готовы выделить вплоть до 20 млрд рублей.

Ранее в России завели дела в отношении Twitter и Facebook. Роскомнадзор требует от компаний перенести на территорию страны серверы с данными российских пользователей.

Кроме того, Роскомнадзор оштрафовал американскую корпорацию Google, которая все еще не подключилась к Федеральной государственной информационной системе.

Также мы писали, что в апреле Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов в РФ несколько десятков тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, принадлежащей Microsoft.

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Источники: Интерфакс , Meduza Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.