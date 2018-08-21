"Калашников" создаст двуногий танк из "Звездных войн": видео

Машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси

Инженеры концерна "Калашников" задумали создать прямоходящую машину. Об этом сообщает "Калашников Media".

"На международном форуме "Армия-2018" "Калашников" представил концепт управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных и боевых задач", — отмечается в сообщении концерна. Уточняется, что развитие технологии будет продемонстрировано на следующем форуме.

Исходя из представленных фото- и видеоматериалов, машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси. Изделие оснащено двумя руками-манипуляторами.

По внешнему виду концепт напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киновселенной "Звездные войны".

Напомним, "Калашников" запустит в производство новый пистолет. Компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить устаревший пистолет Макарова в российских вооруженных силах.

Также сообщалось, что "Калашников" представил новый автомат TG2.

Ранее мы писали, что российский концерн "Калашников" разработал спецмашину "Щит", предназначенную для нужд полиции, другими словами – для разгона митингов.