Капля в море: в Кремле оценили выплату 3 млрд долларов Украине

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Выплата "Газпромом" 2,9 млрд долларов Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для России. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью российскому телеканалу.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше", — сказал Козак.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз" рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины, поскольку допускает невыполнение Россией обещаний по транзиту газа.

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Также мы сообщали о том, что "Нафтогаз" пытается договориться о переносе "точек передачи газа" на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ в Украине.

Кроме того, мы рассказывали, куда "Нафтогаз" направит выигранные у "Газпрома" средства. Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус рассказал, что есть несколько целей.

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