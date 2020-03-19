Карантин в Украине: Москва готовит эвакуацию россиян

Желающие покинуть Украину россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства

В то время как в Москве решили бороться с коронавирусом с помощью крестных ходов, посольство России в Украине сообщило, что принимает обращения граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Киевом международного пассажирского сообщения, с целью возможной организации эвакуации. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического представительства РФ.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан (с территории Украины)", - сообщили в посольстве.

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Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

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Как известно, Украина 17 марта на две недели прекратила регулярные международные пассажирские перевозки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пересечь границу страны теперь можно исключительно на легковом транспорте. За день до этого Украина закрыла въезд в страну для иностранных граждан.

Отметим, согласно последним данным, в Украине на сегодняшний день официально подтверждено уже 18 случаев заражения коронавирусом.

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