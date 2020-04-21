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Карантинное правосудие: в России будут судить по интернету

21 апреля, 05:40

Юрий Божко

Новый порядок судопроизводства позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции, уверены в России

Российские суды уже со вторника, 21 апреля, начнут рассматривать дела по интернету. Судебные слушания в помещениях судов прекращены из-за карантина и эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда России.

В слушаниях с использованием технологии веб-видео-конференц-связи участники процесса будут участвовать из дома или офиса. Их личность будет подтверждаться посредством биометрической аутентификации по лицу и голосу.

В Верховном суде предполагают, что новый порядок судопроизводства позволит снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

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Ранее сообщалось о подготовке Верховным судом РФ новых рекомендаций для нижестоящих судов по рассмотрению дел в условиях пандемии. В частности, планируется полностью приостановить процессы по уголовным делам, которые невозможно рассмотреть без участия обвиняемого.

Некоторые российские суды предпочитают переходить на дистанционную работу. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области планирует проводить заседания по Skype.

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Напомним, в России, где уже больше 47 тысяч инфицированных коронавирусом, прошла многолюдная акция протеста против ограничений, введенных на фоне эпидемии. В центре столицы Северной Осетии, города Владикавказа, собрались около пятисот человек, которые требовали от властей региона "разъяснить ситуацию" и поддержать столкнувшееся с материальными трудностями из-за пандемии население.

Также сообщалось, что из-за коронавируса президент РФ Владимир Путин отменил парад на День победы на Красной площади в Москве. Парад перенесли из-за того, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден.

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