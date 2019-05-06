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Катастрофа с лайнером в Москве: названы главные версии трагедии

6 мая, 11:25

Следователи допускают, что пожар в пассажирском самолете мог начаться из-за погоды или неисправности самого судна

Фото: AFP

Следственный комитет России допускает три главные версии крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" накануне, в том числе и недостаток квалификации у пилотов, диспетчеров и техников.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", – заявили 6 мая в пресс-службе СКР.

Напомним, что накануне выполнявший рейс Москвы – Мурманск лайнер авиакомпании "Аэрофлот" через 40 минут после вылета вернулся и совершил аварийную посадку, во время которой загорелся.

По предварительным данным, из 78 человек, которые находились на борту, 41 человек погиб при пожаре. Еще многие пострадали – у них ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.


На данный момент оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета для расшифровки.

По факту случившегося открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц.

После трагедии в Мурманской области объявили трехдневный траур.

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Тег Россия, пожар, москва, аэропорт, самолет, авиакатастрофа, шереметьево, Sukhoi SuperJet

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Источник:

Интерфакс

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