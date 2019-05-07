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Катастрофа в "Шереметьево": мать погибшего просит Следком закрыть аэропорт

7 мая, 16:16

Должностные лица международного аэропорта "Шереметьево" не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности полетов

Фото: AFP

Мать одного из погибших в катастрофе Superjet в "Шереметьево" попросила Следственный комитет приостановить деятельность аэропорта и возбудить уголовные дела о нарушении пожарной безопасности и халатности, сообщил "Интерфаксу" во вторник адвокат заявительницы Игорь Трунов.

"Мы считаем, что должностные лица международного аэропорта "Шереметьево" не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности полетов, а аварийно-спасательные службы оказались не готовы к приему судна и не предприняли адекватных мер по спасению пассажиров", – сказал Трунов.

"На имя председателя Следственного комитета России направлено заявление, в котором мы просим провести проверку по нашим доводам, приостановить деятельность международного аэропорта "Шереметьево", обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet-100-95B согласно Директиве летной годности по техническому решению, а также возбудить дела и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса", - пояснил адвокат.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Инцидент произошел при аварийной посадке самолета вскоре после вылета по рейсу Москва – Мурманск. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. Как стало известно, жертвами пожара на борту самолета стал 41 человек. В Мурманской области РФ объявили трехдневный траур.

Позже была названа основная причина гибели людей. Как рассказали участники авиакатастрофы, "некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов авилайнера, и они погибли в огне". В то же время в Следственном комитете РФ рассматривают различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

В свою очередь командир сгоревшего в "Шереметьево" самолета восстановил хронологию катастрофы. Он подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не полете, хотя именно в воздухе в него ударила молния.


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Тег авиакатастрофа, Аэрофлот, шереметьево

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Источник:

Интерфакс

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