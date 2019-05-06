Катастрофа в "Шереметьево": в "Аэрофлоте" назвали сумму компенсации семьям погибших

Дитрих подчеркнул, что выплаты семьям погибших и пострадавшим будут организованы из трех источников

Фото: AFP

"Аэрофлот" может выплатить семьям погибших в произошедшей накануне катастрофе в "Шереметьево", по 5 млн руб., заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"В ближайшее время на совете директоров "Аэрофлота" будет рассмотрен проект решения об осуществлении таких выплат. Предварительное предложение по выплате семьям погибших, включая погибшего бортпроводника, – в объеме по 5 млн рублей", - сказал министр, который возглавляет совет директоров авиакомпании.

Дитрих подчеркнул, что выплаты семьям погибших и пострадавшим будут организованы из трех источников. Одним из них будет страховая компания "Альфа-страхование". Компания предоставит список документов, который передадут в "горячую линию", а также разместят на сайте компании.

"Всю необходимую помощь по предоставлению документов пострадавшим, которые находятся в лечебных учреждениях, Минздрав окажет", – добавил Дитрих.

Второй тип выплат предоставят регионы. "Сегодня получено подтверждение от Московской области. Погибшим жителям будут выплаты в размере 2 млн, пострадавшим 500 тыс.", – сказал Дитрих.

"Правительство Мурманской области выплатит по 1 млн рублей семьям погибших и по 500 тысяч пострадавшим. Кроме того, у нас есть жители других регионов России, сегодня вечером министерство труда и социальной защиты направит губернаторам соответствующих регионов необходимые запросы", – добавил Дитрих.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. По предварительным данным, при пожаре на борту погиб 41 человек.

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