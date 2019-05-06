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Катастрофа в "Шереметьево": в Мурманской области РФ объявили трехдневный траур

6 мая, 09:10

Региональные власти решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву

Фото: AFP

В Мурманской области объявили траур в связи с катастрофой в "Шереметьево" самолета Superjet-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск, но вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся.

"С сегодняшнего дня объявляется трехдневный траур на территории Мурманской области", – сообщил врио губернатора Андрей Чибис журналистам в понедельник ночью.

По его словам, сейчас устанавливается, кто из 41 погибших были жителями Мурманской области. Региональные власти также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву.

"Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях", - пояснил Чибис.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей 5 мая в Шереметьево авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа. В то же время министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что выжили в общей сложности 38 человек – 34 пассажира и четыре члена экипажа.

По данным СМИ, согласно полетным спискам, на борту аварийного Superjet находился американец Джереми Хинтон Брукс, который летел рейсом из Лос-Анджелеса со стыковкой в Москве. В списках выживших этого человека нет.

Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Решения о приостановке полетов воздушных судов серии SSJ-100 пока нет, несмотря на требования политиков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.


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Тег катастрофа, Аэрофлот, шереметьево, Superjet-100

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Источник:

Интерфакс

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