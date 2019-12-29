Каждый второй молодой россиянин хочет уехать из России: результаты исследования

Из России – навсегда. Уехать из страны хочет каждый второй гражданин Российской Федерации моложе 25 лет. Это данные свежего соцопроса. И это наибольший показатель за последние десять лет. Почему люди, которые выросли во время правления Путина, не хотят жить в своей стране – узнавала собственный корреспондент новостей "Сегодня" в Москве.

Им от 18 до 25 лет, и они практически всю жизнь живут при одной власти. Этих молодых людей так и называют – "поколением Путина". И, по данным социологов, из негосударственной исследовательской организации, главная цель молодых россиян – уехать из страны. Больше всего стремятся переехать в США, Израиля или Германии.

"Хотелось бы, чтоб всегда все было стабильно в плане экономики, которая у нас скачет", – говорят молодые люди.

Кроме состояния экономики, среди причин эмиграции молодые россияне называют заботу о будущем детей и политическую ситуацию. Последние два года митинги в России называют школьными протестами. Против произвола властей, коррупции и законов, ограничивающих права и свободы, на улицы выходят старшеклассники и студенты. Но изменить ситуацию им не удается. Некоторые из протестующих получают тюремные сроки. Это и стало главной причиной всплеска эмигрантских настроений, говорит социолог Лев Гудков:

"Еще несколько лет назад молодежь была самой пропутинской категорией населения. Последние полтора года поддержка Путина среди молодежи снижается. Сделать ничего нельзя и надо уезжать" – вот это характерный такой тон молодежных разговоров", – отмечает он.

Ежегодно из России уезжает около двухсот тысяч человек. По статистике, это в основном образованные и успешные люди. Но в Кремле проблемы в этом не видят. Мол, такие настроения в обществе есть всегда. Судя по всему, опирались представители власти на другое исследование государственной, а, следовательно, провластной организации. Их данные диамететрально-противоположные – уехать из страны планируют меньше пяти процентов молодежи.

Напомним, что в октябре абсолютное большинство россиян заявили о собственной беспомощности что-либо поменять в своей стране.

А в мае украинские пограничники задержали на границе с РФ семейную пару, которая направлялась из этой страны в Украину вне пунктов пропуска с целью получения политического убежища.

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