Кем были убитые в Африке российские журналисты: главные факты

Один хотел возвращения Крыма, а второй – подписывался под письмами против Путина и за Украину

31 июля в Центральноафриканской Республике погибли три российских журналиста - Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Вот только позиция по Украине у двоих из них была нестандартной для России.

Тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они были убиты группой неизвестных вооруженных людей. Как оказалось, на них устроили засаду некие боевики, вышедшие неожиданно из кустов и расстрелявшие автомобиль. Журналисты в ЦАР снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.

Предлагаем узнать больше, кем были убитые журналисты и чем они запомнились в отношении Украины.

Орхан Джемаль

Фото: скриншот

Орхан – сын известного публициста Гейдара Джемаля. Ему был 51 год. При жизни он успел поработать в газете "Вечерняя Москва", "Независимой газете", "Новой газете" и других. В 2005 году стал учредителем и исполнительным директором Агентства журналистских расследований "Следственный комитет" при Союзе журналистов России.

Как военный корреспондент он работал в горячих точках на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке и Сирии. Работая в Ливии в 2011 году, он был ранен в ногу во время битвы за Триполи.

В то же время он отличался скандальными (как для России) проукраинскими заявлениями. Был критиком российской оккупации Крыма и депортации крымских татар. Журналист часто принимал участие в качестве приглашенного эксперта в ток-шоу на разных российских телеканалах и на одном из них как-то заявил: "Я вам напомню, где взялись русскоязычные крымчане. Крымских татар выселили в 1944 году, а в их дома поселили энкаведистов, которые выслуживались".

Джемаль неоднократно выступал против аннексии Крыма и призывал к возвращению полуострова Украине, а также называл себя "укропом" и выступал против политики президента РФ Владимира Путина.

Александр Расторгуев

Фото: Facebook

47-летницй режиссер-документалист работал на ГТРК "Дон-ТР", в петербургской редакции телеканала НТВ. В 2001 году организовал студию "Кино". Известен тем, что в 2012 году создал проект "Срок" – фильм о протестах в России 2011-2012 годов и их лидерах.

В 2010 году подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". По мнению авторов послания, "о непонимании Путиным будущего" свидетельствуют "его маниакальная страсть к прокладке нефтегазовых труб во всех мыслимых и немыслимых направлениях". Также упоминались такие события, как Вторая чеченская война и взрывы домов в российских городах.

10 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону Расторгуев был арестован за участие в местных митингах протеста против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ.

После вторжения России в Крыму в марте 2014 года режиссер подписал письмо "Мы с Вами!" "КиноСоюза" в поддержку Украины. На момент отправки письмо в Союз кинематографов Украины под документом подписалось 170 деятелей культуры.

"Мы, как и вы, категорически против лжи в освещении судьбоносных для Украины событий и тем более против российской военной интервенции в Украину. Нас слишком многое связывает, чтобы мы поверили состряпанной пропаганде", – говорилось в письме.

Кирилл Радченко

Фото: Facebook

Российский оператор был самым молодым из погибших в Африке – ему было всего 33 года. В 2016-2018 годах — видеооператор и монтажер в пропагандистском информагентстве из Абхазии Anna News, специализирующемся на новостях и репортажах из горячих точек. Бывал в Сирии.

Стоит отметить, что указанное информагентство не раз снимало провокационные и лживые сюжеты на Донбассе, делая фейковые т.н. "сводки" с фронта, в которых указывали, как украинские военные якобы первыми начинают стрелять и бьют по мирным жителям.