Керченский мост придется снести и Россия за это еще и заплатит – Боровой

После возвращения Украине оккупированного Крыма, у россиян возникнут серьезные проблемы с Керченским мостом.

Российский оппозиционер Константин Боровой в комментарии "Апострофу" назвал этот проект пропагандистским.

Он уверен, что строительство Керченского моста – это исключительно пропагандистская акция и сам мост нужен только в том случае, если на полуострове будет развиваться военная база.

"Особой потребности в мосте нет, если там не будет развиваться военная база: потому что экономически Крым – изолированная территория, токсичная. Бизнес не идет туда. Просто потому, что это опасно. Поэтому нет ничего принципиально нового в связи с запуском моста, кроме пропагандистского эффекта. Запустят, потом через некоторое время организуют акцию запуска на полную мощность, затем будут торжественные проезды. Но деньги, потраченные на этот мост, не окупятся никогда", – сказал Боровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что ждет Крымский мост оккупантов: проблемы и перспективы

Он также указал на проблему для русских которые покупают на полуострове дома, так как оккупация то временная и при возвращении Крыма Украине за это имущество придется отвечать.

"Русские не очень понимают, что произойдет, когда Крым вернется Украине. На самом деле возникнут серьезные проблемы сразу после возвращения Крыма Украине. У людей есть документы, подтверждающие то, что они купили землю, строительные материалы, но они не понимают, что все это ворованное. Украине, кстати, было бы правильно начать разъяснять эти вопросы. Керченский мост – это хороший повод начать такую разъяснительную работу: что ворованное не просто придется отдать, но и придется нести ответственность за его скупку", – объяснил эксперт.

Боровой подчеркнул, что строительство моста никак не помешает возвращению Крыма.

"Это строительство является незаконным, потому что осуществлялось на территории Украины и без согласования с Украиной. Так что Россия заплатит еще и за снос этого моста", – добавил он.

Напомним, вчера, 14 мая, по Керченскому мосту запустили движение. Отмечается, что новый объект позволит разгрузить сообщения между двумя микрорайонами Керчи.

Также стало известно, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в 5:30 утра 16 мая, а сегодня объект посетит президент России Владимир Путин и лично откроет мост.

Протяженность строящегося моста через Керченский пролив – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета России. Генподрядчик – ООО "Стройгазмонтаж" российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Путину.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на РФ за строительство Керченского моста. Глава государства подчеркнул, что строительство, которое организовала Россия, угрожает экологии.