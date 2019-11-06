КГБшный актер погорелого театра: Путин приложился к иконе Николая-чудотворца и был высмеян в сети

Хозяину Кремля напомнили, что в СССР за такие фокусы клали партбилет на стол

Владимир Путин у иконы Николая-чудотворца / Фото: kremlin.ru

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На днях президент РФ Владимир Путин решил показать, насколько он богобоязненный правитель, поэтому в т.наз. "день народного единства" в выставочном зале "Манеж" приложился к иконе святителя Николая-чудотворца.

Видео этого момента журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter, после чего хозяин Кремля был жестко высмеян в сети.

Пользователи соцсетей засомневались в искренности чувств Путина, который "надо будет – изобразит мусульманина, атеиста, язычника в зависимости от политики партии". Его также назвали "кгбшным актером погорелого театра".

Путину указали его КГБшное прошлое и припомнили, что "в СССР за такие фокусы клали партбилет на стол".

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Нарочитое православие Путина сравнивают с мракобесием и напоминают, что во время поцелуя иконы нельзя трогать руками. А кто-то пошел дальше и назвал это "поцелуем Иуды".

Также напомним, что Путин в Манеже осмотрел экспозицию "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" и посмотрел картину "Мать партизана". Однако из-за топорной работы кремлевских пропагандистов был в очередной раз высмеян, а пользователи соцсетей иронизировали, что "Путину идет немецкая форма" .

Напомним, что кремлевские СМИ регулярно освещают пропагандистские мероприятия с участием президента РФ. Например, в прошлом месяце в соцсетях посмеялись над прогулкой Путина в свой день рождения, в ходе которой он нашел в лесу гриб с шишкой в центреизабрал его на память.

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