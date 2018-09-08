Ким Чен Ын получил письмо Путина и пообещал приехать в Москву

Сегодня, 16:07

Матвиенко заявила о начале подготовки встречи лидеров России и КНДР

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент России Владимир Путин написал письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, который в ответ заявил о своей готовности приехать в Москву с официальным визитом.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая провела встречу с главой КНДР во время официального визита в Пхеньян.

По ее словам, после получения согласия Ким Чен Ына дипломаты начнут прорабатывать вопросы о времени и месте визита.

Кроме того, Матвиенко заявила о намерениях России и КНДР искать сферы для сотрудничества, которые не затронуты санкциями.

"Мы открыто говорим нашим северокорейским партнерам, что мы не можем нарушать санкции, не можем нарушать санкционный режим в тех сферах, где наложены санкции санкционным комитетом ООН. Мы будем искать те направления, те сферы, которые не запрещены к сотрудничеству наложением санкций", – сказала она.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает получения письма, которое ему написал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

"Я знаю, что в скором времени мне должны доставить письмо, личное письмо для меня от (лидера КНДР – ред.) Ким Чен Ына. Оно было вручено на границе вчера", – сказал американский президент, добавив, что рассчитывает на то, что это письмо будет "позитивным".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинствующее письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника.
Россия, Путин, КНДР, матвиенко, Ким Чен Ын
Источник:

ТАСС

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