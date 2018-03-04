Киркоров показал настоящий размер Путина

Сегодня, 03:34

Соостветствующие фото появились в социальной сети певца

Фото: instagram.com/fkirkorov
Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров выложил на своей странице в социальной сети совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. На фото заметна существенная разница в росте между ними. 

Киркоров разместил у себя в Instagram снимки с церемонии награждения Орденом Почета в ноябре 2017 года, высказав поддержку Путину на предстоящих выборах.

"За сильную Россию! Я за сильного президента! Уверен, что и вы тоже!" – подписал пост певец.

Комментаторы тотчас же стали высмеивать невысокого Путина, и спрашивать у Киркорова, какой же у него точный рост. Также многим пользователям не понравилось, что певец агитирует за нынешнего главу Кремля. 

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Напомним, летом в сети высмеяли фото президента России Владимира Путина рядом с первой леди США Меланией Трамп в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки".

Ранее глава ЦИК РФ объяснила минимальные сведения о Путине в избирательном бюллетене его короткой должностью.

"Все четко по закону. У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось – больше нечего написать", – сказала Памфилова.

Напомним, поначалу баллотироваться в президенты РФ собиралось 70 претендентов, на данный момент их осталось всего восемь. 

Также эксперты утверждают, что 18 марта явка будет самой низкой за все время независимости страны.
Россия, Путин, Киркоров, соцсети

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