Киркоров показал настоящий размер Путина

Певец Филипп Киркоров выложил на своей странице в социальной сети совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. На фото заметна существенная разница в росте между ними.

Киркоров разместил у себя в Instagram снимки с церемонии награждения Орденом Почета в ноябре 2017 года, высказав поддержку Путину на предстоящих выборах.

"За сильную Россию! Я за сильного президента! Уверен, что и вы тоже!" – подписал пост певец.

Комментаторы тотчас же стали высмеивать невысокого Путина, и спрашивать у Киркорова, какой же у него точный рост. Также многим пользователям не понравилось, что певец агитирует за нынешнего главу Кремля.

Напомним, летом в сети высмеяли фото президента России Владимира Путина рядом с первой леди США Меланией Трамп в Гамбурге на саммите "Большой двадцатки".

Ранее глава ЦИК РФ объяснила минимальные сведения о Путине в избирательном бюллетене его короткой должностью.

"Все четко по закону. У него должность короткая, коротко называется. Так и получилось – больше нечего написать", – сказала Памфилова.

Напомним, поначалу баллотироваться в президенты РФ собиралось 70 претендентов, на данный момент их осталось всего восемь.

Также эксперты утверждают, что 18 марта явка будет самой низкой за все время независимости страны.