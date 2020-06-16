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Клановый конфликт со стрельбой: посреди города в России убили четверых людей

16 июня, 15:53

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Назрани массовая стычка между родственниками из-за земли привела к гибели людей

В России снова неспокойно – спустя всего сутки после расстрела полицейских в Москве выходцем из Ингушетии, правоохранители погибли в результате массовой драки в ингушском городе Назрань.

В конфликте, который произошел 16 июня, участвовали около 20 человек, но непосредственно в драке принимали участие семеро. В какой-то момент в ход пошло огнестрельное оружие.

В результате четверо человек погибли, включая капитана полиции, сотрудника Росгвардии и двух гражданских лиц. Еще семеро были ранены.

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Как пишут российские СМИ, причиной перестрелки мог стать семейный конфликт – "земельный спор" между двумя родственниками.

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Сейчас идет расследование.

Напомним, что полгода назад в столице Ингушетии Магасе неизвестные с ножами напали на сотрудников ДПС - влетели в пост на авто, вышли и атаковали полицейских.

А в прошлом году стрельба произошла у резиденции лидера Чечни Рамзана Кадырова в Грозном – члены группировки "Исламское государство" напали на полицейских. После нападения патрульная с ножевыми и огнестрельными ранениями была госпитализирована. Одного злоумышленника ликвидировали.

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Россия стрельба перестрелка расстрел ингушетия

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