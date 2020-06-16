Клановый конфликт со стрельбой: посреди города в России убили четверых людей

В Назрани массовая стычка между родственниками из-за земли привела к гибели людей

В России снова неспокойно – спустя всего сутки после расстрела полицейских в Москве выходцем из Ингушетии, правоохранители погибли в результате массовой драки в ингушском городе Назрань.

В конфликте, который произошел 16 июня, участвовали около 20 человек, но непосредственно в драке принимали участие семеро. В какой-то момент в ход пошло огнестрельное оружие.

В результате четверо человек погибли, включая капитана полиции, сотрудника Росгвардии и двух гражданских лиц. Еще семеро были ранены.

Реклама

Как пишут российские СМИ, причиной перестрелки мог стать семейный конфликт – "земельный спор" между двумя родственниками.

В тренде Смертельное ДТП Михаила Ефремова и похороны Джорджа Флойда: главное в мире за неделю

Сейчас идет расследование.

Напомним, что полгода назад в столице Ингушетии Магасе неизвестные с ножами напали на сотрудников ДПС - влетели в пост на авто, вышли и атаковали полицейских.

А в прошлом году стрельба произошла у резиденции лидера Чечни Рамзана Кадырова в Грозном – члены группировки "Исламское государство" напали на полицейских. После нападения патрульная с ножевыми и огнестрельными ранениями была госпитализирована. Одного злоумышленника ликвидировали.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама