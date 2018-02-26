Кокаиновый скандал в посольстве РФ в Аргентине: часть наркотиков "испарилась"

В ходе спецоперации России и Аргентины из незаконного оборота изъято 362 килограмма кокаина, сообщили в ФСБ

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что в ходе спецоперации России и Аргентины из незаконного оборота изъято 362 килограмма кокаина. Задержаны пять человек. Из них трое – россияне. Организатор группы контрабандистов сейчас скрывается в Германии, его разыскивают по линии Интерпола.

Вместе с тем ранее аргентинские СМИ сообщали, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Наркотики были обнаружены в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

По информации СМИ, экс-глава ФСБ России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданы с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин.