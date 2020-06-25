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Количество жертв коронавируса растет: Россия обогнала еще две страны

25 июня, 15:17

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В РФ от COVID-19 умерло уже больше людей, чем в Канаде и Перу

В России, где коронавирус продолжает косить спортсменов, за минувшие сутки скончались еще 92 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Теперь совокупное количество умерших достигает 8594.

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Об этом сообщили 25 мая в оперативном штабе по борьбе с эпидемией РФ. Таким образом, Россия поднялась сразу на две ступеньки в антирейтнге стран мира по смертности от вируса, обогнав Канаду (8544) и Перу (8586). Сейчас страна занимает 12-е место среди всех стран мира по количеству погибших от COVID-19.

Правда, ранее аналитики неоднократно утверждали, что Кремль искусственно занижает число летальных исходов, которых на самом деле может быть в несколько раз больше.

Кроме того, накануне в России зарегистрировали 7113 новых подтвердившихся случаев инфицирования коронавирусом. Теперь всего в стране насчитывается 613 994 заразившихся, из которых 375 164 человека уже вылечились и покинули больничные койки (в том числе 6342 – за последние сутки).

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Больше трети всех заболевших приходится на Москву – 217,7 тыс. человек. Столица остается самым пострадавшим от эпидемии регионом России.

Напомним, что по количеству инфицированных РФ уже больше месяца сохраняет третье место в мире, уступая только США (2,38 млн) и Бразилии (1,18 млн).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия коронавирус COVID-19

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