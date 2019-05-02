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Судьба Мадуро уже решена, команда дана: чем закончится противостояние в Венесуэле

2 мая, 12:20

По мнению эксперта, США всерьез взялись за ситуацию в южноамериканской стране

Фото: AFP

Дни режима Николаса Мадуро в Венесуэле сочтены. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, вопросом Венесуэлы стал заниматься госсекретарь Майк Помпео, и он решит этот конфликт.

"Нельзя сказать, что это будет завтра. Это будет в краткосрочной перспективе – месяц, два, три. То, что за операцию взялся госсекретарь Помпео, свидетельствует о том, что это будет доведено до конца. Благодаря его влиянию и профессиональным навыкам ЦРУшника они доведут это дело до конца", – говорит Стариков.

Как считает эксперт, американцы вывезут Мадуро. При этом сделают это аккуратно и взвешено.

"Позавчера Мадуро уже с помощью методов ЦРУ убедили, чтобы он покинул страну. Самолет уже стоял, но россияне его возвратили назад. Я думаю, что команда корпусу морской пехоты уже дана. Они уже переброшены в ближайшие населенные пункты на территории стран, которые осудили режим Мадуро. Они уже готовы. И в любой момент они проведут его эвакуацию. Они его захватят и увезут за пределы страны", – продолжает военный специалист.

Сейчас американцы выжидают момент, чтобы не допустить столкновения с российскими военными.

"Сейчас американцы подыскивают момент, чтобы операция была быстрой, бескровной и не было столкновений с вооруженными силами Российской Федерации Что им мешает? То, что там находятся 500 человек российских частных военных кампаний. Американцы делают все возможное, чтобы не было прямого столкновения с вооруженными силами Российской Федерации, потому что это будет конфликт между двумя государствами", – объясняет Стариков.

При этом в этой ситуации россияне уже ничего не смогут сделать. Они не успеют перекинуть дополнительные силы в Венесуэлу.

"Напрямую лететь им не дадут. А корабли будут месяц идти. Они не успеют", – суммирует эксперт.

Напомним, ходе акций протеста бронеавтомобиль Национальной гвардии Венесуэлы на высокой скорости врезался в группу протестующих в столице страны. Число пострадавших во вторник во время столкновений манифестантов с силовиками на акциях протеста в столице Венесуэлы выросло до 26.

ПОзже стало известно, что во время столкновений в Венесуэеле погибли мирные жители.

Между тем, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о подавлении попытки государственного переворота, который мог произойти в стране 30 апреля.

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Тег Россия, Венесуэла, США, переворот, Мадуро, конфликт, Стариков, Гуайдо

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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