Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетила пленных украинских моряков

При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медпомощи

Миятович и Москалькова посетили моряков. Фото: ombudsmanrf.org.

Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетила пленных украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c0/f45/5ca4c0f45951f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c0/f45/5ca4c0f45951f.jpeg 2019-04-03T17:20:00+03:00 Россия При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медпомощи

3 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили пленных украинских моряков в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

"При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи. Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места. Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счет которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключенных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами и вести переписку с родственниками", - говорится в сообщении.

Как известно, с 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.





Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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