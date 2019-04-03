Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетила пленных украинских моряков
При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медпомощи
3 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович посетили пленных украинских моряков в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает пресс-служба российского омбудсмена.
"При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медицинской помощи. Моряки сообщили, что обеспечены продуктами питания в полном объеме, претензий к условиям содержания нет, каждый день они имеют возможность выходить на прогулки, в камерах есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая вода, электрические чайники, санузлы, индивидуальные спальные места. Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные счета, за счет которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, у заключенных есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами и вести переписку с родственниками", - говорится в сообщении.
Как известно, с 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
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