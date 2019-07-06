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Комитет ПА ОБСЕ признал Россию ответственной за срыв ракетного договора с США

6 июля, 11:30

Автором выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ричард Хадсон

Фото: AFP

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу подержал включение в проект резолюции поправки об ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение было принято большинством голосов.

Поправка в текст резолюции, которая должна быть принята в рамках текущей 28-й сессии ПА ОБСЕ, была предложена членами делегаций США, Литвы, Канады, а также двумя парламентариями из Турции и Северной Македонии. Ее главным автором выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ричард Хадсон.

Согласно документа, Ассамблея выразит сожаление "по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств" по ДРСМД и связанного именно с этим крахом данного соглашения. При этом в тексте отмечается, что осуществление и других соглашений, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе, а также Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, "было подорвано в результате несоблюдения" Россией своих обязательств.

Ранее мы писали, что Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма.

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Тег Россия, па обсе, РСМД, ДРСМД

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ТАСС

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