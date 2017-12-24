Компартия России хочет выдвинуть директора совхоза им. Ленина на пост президента

Лидером Компартии России Геннадием Зюгановым в общении с журналистами было сделано заявление о том, кого рассматривают в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих выборах 2018 года. Как следует из заявления Зюганова, на выдвижение рассматривается кандидатура директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина, сообщает ТАСС.

"Предприятие Павла Николаевича Грудинина оказалось лучшим в стране, неслучайно его кандидатура активно рассматривается всеми народно-патриотическими силами, но решение принимает съезд КПРФ тайным голосованием. Приглашаем завтра на съезд, вы будете очевидцами всех этих событий", – сказал Зюганов.

При этом лидер коммунистов подчеркнул, что "всякие домыслы о том, кто будет выдвинут кандидатом – тот, второй, третий – лишены оснований".

"Если хотите посмотреть на состав тех, кто рассматривается в качестве кандидата от партии... высший государственный совет патриотических сил уже нами создан, открывайте мое обращение, опубликованное в декабре прошлого года, в нем 21 кандидатура – сильные, толковые, успешные, грамотные", – отметил он.

Зюганов напомнил, что среди возможных кандидатов есть и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, и руководитель Орловской области Андрей Клычков, и крупные ученые, специалисты.

Ране лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ.