Конец проекта Superjet: чем обернется катастрофа с загоревшимся самолетом SS100 в Шереметьево

Гибель 41 человека в Шереметьево: версии и крах "суперсамолета"

Шереметьево. Среди причин катастрофы — неисправность SS100. Фото: AFP

"Этот самолет и правда заставил поверить в большое и светлое будущее российского авиапрома и имел шансов на успех больше, чем какой-либо другой. Но, несмотря на все усилия, покорить мир не получилось — в Superjet разочаровались и покупатели, и покровители. Проект ценой более 2 млрд долларов, вероятно, тихо прикроют, чтобы уступить место новому фавориту — МС-21 (российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, первый полет которого состоялся 28 мая 2017 года. — Авт.)", — к такому заключению пришла российский авиационный колумнист ("Ведомости", Forbes) Анастасия Дагаева на следующий день после катастрофы Sukhoi SuperJet100 (SS100) в Шереметьево.

В воскресенье в московском аэропорту при аварийной посадке загорелся самолет "Аэрофлота" SS100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, и 41 человек из 78 находившихся на борту погиб. Следственный комитет РФ рассматривает три версии трагедии: неисправность самолета; недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неблагоприятные метеоусловия.

Авиаслужбы сообщили, что пожар в хвосте вспыхнул из-за удара о землю при жесткой аварийной посадке. А спасшийся пилот рассказал изданию Baza, что причиной аварийной посадки стал отказ электронных систем и потеря связи с землей, так как при полете в самолет попала молния.

Оказалось, что в январе 2018 года при снижении у этого же сгоревшего самолета не выпустились закрылки. А с момента начала эксплуатации (2011 год) с другими SS100 зафиксировано 20 инцидентов. С жертвами было две катастрофы. Первая произошла 9 мая 2012 года, когда во время демонстрационного полета через 25 минут после вылета из столицы Индонезии в условиях облачности самолет врезался в гору Салак. Тогда погибли все 45 человек на борту, а следственная комиссия заключила, что катастрофа произошла из-за отсутствия у экипажа достоверных данных о рельефе местности, невнимательности и перегруженности индонезийских диспетчеров.

Как и тогда, власти РФ не видят причин, чтобы хотя бы до окончания расследования происшедшего в Шереметьево приостановить полеты SS100. Но потенциальные покупатели все чаще отказываются от данных ближнемагистральных самолетов, которые россияне раскручивали как более дешевый конкурент Boeing и Airbus. В феврале стало известно, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации SS100, которые она получила в лизинг в 2016—2017 годах.

Год назад это сделала и бельгийская Brussels Airlines из-за постоянных поломок. Месяц назад руководство Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов сообщило о коррозии деталей SS100. А российское издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на источник в "Аэрофлоте", что эти судна считаются в отрасли проблемными самолетами из-за неисправностей и долгого срока поставки запчастей.

"Стюардессы спасли меня"

Вызывает вопросы у экспертов процесс эвакуации. Люди покидали борт через выходы в носовой части, хотя двери есть и в районе хвоста. При этом находившиеся в носовой части люди своими действиями не дали шансов на выживание тем, кто сидел дальше.

"Источники в САБ (Служба авиабезопасности. — Авт.) Шереметьево подтверждают, что в нарушение всех инструкций, данных кабинным экипажем, множество пассажиров тормозили эвакуацию, доставая ручную кладь", — написал журналист Максим Кононенко.

В "Аэрофлоте" сообщили, что эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90. А выжившие отметили героические действия экипажа.

"Только благодаря стюардессам я жив, — рассказал пассажир Дмитрий Хлебушкин. — Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура. А они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься".

В МИД Украины сообщили, что в катастрофе получил ранения гражданин Украины.

Напомним, "Сегодня" собрали хронологию катастроф и аварий самолетов Sukhoi Superjet 100. Катастрофа Sukhoi Superjet в Шереметьево стала второй для самолетов этого типа, также ранее произошли две аварии с пострадавшими.

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