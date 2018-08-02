Конфликт "повара" Путина с Шойгу: военный эксперт назвал причину гибели российских журналистов
Александр Коваленко говорит, что россияне приехали в ЦАР не снимать фильм о противостоянии сторонников и противников Франсуа Бозизе и Фаустина-Армене Туадера
Накануне российские СМИ сообщали, что в Центральноафриканской республике (ЦАР) погибло три журналиста РФ – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.
"И вот, казалось бы, можно было бы обойти стороной данный инцидент, ведь что удивительного в том, что в стране, объятой гражданской войной, погибли журналисты. Однако россияне приехали в ЦАР не снимать фильм о противостоянии сторонников и противников Франсуа Бозизе и Фаустина-Армене Туадера, а об участии в этом конфликте ЧВК "Вагнер", – пишет популярный одесский блогер Александр Коваленко, известный под ником zloy_odessit.
Он напоминает, что ЧВК "Вагнер" находится на службе лично Владимира Путина, а контролирует данную структуру Евгений Пригожин, известный так же как "Повар Путина".
"Решая гибридные задачи, от Донбасса до Сирии, данная организация позволяла, не марая рук, выполнять самую грязную работу в интересах Кремля. Но все пошло наперекосяк когда Пригожин перешел дорогу министру обороны Сергею Шойгу, по сути, доложив об освобождении сирийской Пальмиры раньше Кужугетовича. С того момента у ЧВК "Вагнер" в Сирии начались перебои со своевременными поставками боеприпасов, была отобрана тяжелая техника, а кульминацией противостояния стал расстрел российских наемников, брошенных на убой под Дейр-эз-Зором", – сообщает военный эксперт.
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По его словам, речь идет еще и о колоссальных финансовых потоках, которые в условиях санкционного режима и уменьшения финансирования представляют собой очень лакомый кусок.
"И вот, после того как в Сирии Шойгу одержал победу над Пригожиным, морально и физически унизив ЧВК "Вагнер", российские наемники отправляются в ЦАР, о чем впервые заговорила французская газета Le Monde в июне. А 28 июля туда же отправляются российские журналисты издания "Известия" (по крайней мере, у них при себе были удостоверения данного СМИ), особо приближенного к ГРУ РФ, снимать фильм о "Вагнеровцах" и на следующий же день погибают", – пишет блогер.
Также он отмечает, то Орхан Джемаль относился к элитной касте российских военкоров, побывав во многих горячих точках, от Северного Кавказа и Ирака, до Ливии и Сирии.
"Кстати, в Ливии он работал с хорошо нам знакомым Маратом Сайченко, который в 2014 году на Донбассе был задержан пир попытке перевоза ПЗРК.А потому, погибнуть на следующий же день после приезда в страну назначения это более чем парадоксальное совпадение", – говорит Александр Коваленко.
По его мнению, без сомнений, Орхан Джемаль и его коллеги должны были снять в интересах МО РФ разоблачительный и критический материал по ЧВК "Вагнер" с целью дискредитации данной организации.
"Параллельно с тем под патронатом МО РФ сейчас набирает популярность ЧВК "Патриот", созданное в противовес ЧВК "Вагнер". Шойгу, окрыленный успехом унижения Пригожина в Сирии, а так же ограничив контроль за денежными потоками Дмитрию Рогозину, решил полностью подмять под себя и рынок частных военных компаний. Но, "Повар Путина" так легко сдаваться не собирается и журналистов МО РФ без тени сомнения казнили в ЦАР. А это не исключает, что скоро и сами ЧВК между собой начнут "разбор полетов" с применением широко спектра калибров", – констатировал эксперт.
Напомним, тела погибших российских журналистов нашли в 23 километрах от города Сибю в ночь на 31 июля. Предположительно, они были убиты группой неизвестных вооруженных людей. Как оказалось, на них устроили засаду некие боевики, вышедшие неожиданно из кустов и расстрелявшие автомобиль. Журналисты в ЦАР снимали материал о российских наемниках из частной военной компании "Вагнера", которых в апреле заметили в Африке.
По данным издания, похитителями якобы были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров группировки "Селека". Повстанцы из этой группировки контролируют окрестности города Декоа, который находится на полпути между Сибю и Кага-Бандоро.
МИД РФ отмечал, что журналисты, погибшие в Центральноафриканской Республике, оформляли въезд в страну в качестве туристов. А их пресс-карты были просрочены.