Новый бунт в российской колонии: стали известны подробности
Тюремные беспорядки длились около получаса
Конфликт между заключенными в исправительной колонии №5 в российском городе Самара возник спонтанно. Об этом после посещения пострадавших в больнице сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.
"Я очень подробно поговорила с каждым пострадавшим. Они рассказали, что произошло. В основном, пострадавшие – из 1-го отряда, это хозотряд. Это стало для них полной неожиданностью – на второй этаж, а затем на третий этаж влетела толпа разъяренных осужденных, в руках у них были предметы, в том числе, и металлические", - рассказала она.
По словам Гальцовой, во время возникновения бунта в колонии был выключен свет, поэтому многие получили очень серьезные удары по рукам и голове. Кроме того, некоторые заключенные выпрыгнули во время беспорядков из окна, но им удалось избежать переломов.
По словам самих пострадавших, беспорядки в колонии длились около 30 минут, их никто не планировал, сообщила омбудсмен.
"По их предположениям, конфликт между представителем их отряда с какими-то осужденными возник еще в обеденный перерыв и вылился в события ужина. (...) Ребята из 4-го и 8-го отряда, на которых якобы упали осколки стекла (выбитого во время беспорядков из окон. – Ред.) утверждают, что ранее даже близко не было слухов о том, что там что-то намечалось", – сказала Гальцова.
Сейчас все пострадавшие помещены в больницу областного ГУ ФСИН, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, конфликт между заключенными произошел в исправительной колонии №5 в российском городе Самара вечером 8 февраля. Сообщалось, что в результате происшествия 17 человек были госпитализированы в больницу.
Ранее в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии №7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.
Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.
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