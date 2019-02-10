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Новый бунт в российской колонии: стали известны подробности

Сегодня, 17:08

Тюремные беспорядки длились около получаса

Фото: Pixabay
Новый бунт в российской колонии: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/466/469/5c5466469eedd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/466/469/5c5466469eedd.jpg Россия Тюремные беспорядки длились около получаса

Конфликт между заключенными в исправительной колонии №5 в российском городе Самара возник спонтанно. Об этом после посещения пострадавших в больнице сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова.

"Я очень подробно поговорила с каждым пострадавшим. Они рассказали, что произошло. В основном, пострадавшие – из 1-го отряда, это хозотряд. Это стало для них полной неожиданностью – на второй этаж, а затем на третий этаж влетела толпа разъяренных осужденных, в руках у них были предметы, в том числе, и металлические", - рассказала она.

По словам Гальцовой, во время возникновения бунта в колонии был выключен свет, поэтому многие получили очень серьезные удары по рукам и голове. Кроме того, некоторые заключенные выпрыгнули во время беспорядков из окна, но им удалось избежать переломов.

По словам самих пострадавших, беспорядки в колонии длились около 30 минут, их никто не планировал, сообщила омбудсмен.

"По их предположениям, конфликт между представителем их отряда с какими-то осужденными возник еще в обеденный перерыв и вылился в события ужина. (...) Ребята из 4-го и 8-го отряда, на которых якобы упали осколки стекла (выбитого во время беспорядков из окон. – Ред.) утверждают, что ранее даже близко не было слухов о том, что там что-то намечалось", – сказала Гальцова.

Сейчас все пострадавшие помещены в больницу областного ГУ ФСИН, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, конфликт между заключенными произошел в исправительной колонии №5 в российском городе Самара вечером 8 февраля. Сообщалось, что в результате происшествия 17 человек были госпитализированы в больницу.

Ранее в России сотни заключенных пытались захватить тюрьму. Бунт произошел в расположенной в Саратовской области РФ исправительной колонии №7, в котором приняли участие около 200 из 800 особо опасных преступников-рецидивистов, которые в ней содержатся.

Кроме того, в августе 2018 года аналогичный случай произошел в Пермском крае, где бунтовали заключенные колонии № 37 для бывших силовиков и судей.

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Тег Россия, бунт, колония, самара, конфликт

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Источник:

Интерфакс-Украина

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