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Конституционный суд России одобрил узурпацию власти Путиным

16 марта, 18:33

Станислав Кожемякин

Судьи не увидели ничего антиконституционного в обнулении сроков правления президента

Конституционный суд России одобрил предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции страны, против которых на прошлой неделе протестовали россияне.

Как сообщили на сайте суда, закон об изменении Конституции признан полностью соответствующим Основному Закону.

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Речь идет в том числе и о поправке, внесенной бывшим космонавтом Валентиной Терешковой, которая предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина.

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В частности, говорится в решении суда, человек, который ранее занимал пост президента, после вступления в силу изменений в Конституции может баллотироваться на два срока "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

Напомним, что 10 марта перед голосованием в Госдуме выступил сам Путин, назвав обнуление президентских сроков возможным, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге поправку приняли голосами 380 депутатов.

Сам Путин закон уже подписал, несмотря на протесты. Акции закончились разгоном недовольных граждан, поскольку они были не согласованными с властями – московская мэрия отклонила несколько заявок на проведение демонстраций.

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Россия Конституция обнуление узурпация Владимир Путин конституционная реформа

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