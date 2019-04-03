Корабли НАТО в Черном море: у Лаврова пригрозили ответными мерами
Грушко считает, что усиление военного присутствия Альянса ничего не даст, а только усилит конфронтацию
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко пригрозил военными мерами в ответ на заход кораблей НАТО в Черное море. В Москве считают, что присутствия союзников в черноморской акватории лишь ухудшат ситуации в регионе.
"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем. С военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", – сказал он.
Грушко отмечает, что усиление присутствия НАТО в Черном море только ухудшит ситуацию в Черноморском регионе и это создает дополнительные военные риски.
"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, они не укрепят безопасность ни самого региона, ни самого НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", – подчеркнул замглавы МИД РФ.
Напомним, недавно группа кораблей НАТО вошла в Черное море в составе эсминца ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадского фрегата "Торонто", испанского фрегата "Санта Мария", турецкого фрегата "Гелиболу", а также вспомогательного судна ВМС Франции "Вар".
Российские корабли тут же взяли на сопровождение флотилию. Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков".
В то же время в НАТО "успокоили" Россию – маневры в Черном море не связаны с выборами в Украине. Военно-морская группа союзников проводит патруль в черноморской акватории перед проведением маневров Sea Shield.
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