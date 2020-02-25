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"Коронации" Кирилла не будет: 11 патриархов отказались приехать в Амман

25 февраля, 09:36

На православные сборы с Кириллом приедут не более трех патриархов

В Аммане (Иордания) состоятся сборы глав православных церквей, однако уже большинство патриархов отказались туда ехать по приглашению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла. Об этом сообщает Духовный фронт Украины.

Отмечается, что на сборах планировалось оспорить независимость Православной церкви Украины.

"Сборы глав православных церквей в иорданской столице Амман 26 февраля, которые организовали по инициативе РПЦ и на которых планировалось противодействовать украинской автокефалии ПЦУ и обжаловать первенство Вселенского патриархата, будут бессмысленными, поскольку главные иерархи на нем представлены не будут – они просто отказались участвовать в "коронации" патриарха Кирилла. Удар по РПЦ нанес даже патриарх "братской" Болгарской православной церкви, не пришлет в Амман своих представителей и не полетит туда сам", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, что отказалась от российского приглашения и Антиохийская церковь, центр которой находится в сирийской столице Дамаске, а причиной такого решения стало намерение избежать усиления разногласий и "углубление разрыва между братьями".

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Таким образом, вместо планируемых Кириллом 15 глав православных церквей (именно столько церквей представляют православие), на сборах будут только дружеские России Сербская, Иерусалимская церкви и, возможно, Чешская. Также вместо предстоятелей в Амман прибудут делегаты Румынской и Польской ПЦ.

Как сообщали новости "Сегодня", РПЦ собралась наложить санкции на главу одной из старейших церквей из-за Украины. Русская православная церковь внесет александрийского патриарха Феодора II в "черный список".

Также патриарх Кирилл решил пойти по стопам Путина и тоже хочет изменить Конституцию РФ. Он намерен внести в основной закон упоминание о Боге.

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патриарх РПЦ кирилл

Источник: Сегодня

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