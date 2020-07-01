"Коронация" Путина: первые результаты референдума и протесты в России (фото, видео)

Большинство россиян поддерживают внесение поправок в Конституцию своей страны, которые обнулят президентские сроки действующего лидера Владимира Путина и позволят ему править до 2036 года.

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Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, по результатам обработки 0,92% протоколов за поправки проголосовали 75,54% россиян, а 24,30% высказались против.

Кроме того, отмечается, что к 15:00 1 июля явка участников голосования составила 60,33%.

Тем временем в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли протесты против внесения поправок в Конституцию.

Как сообщает "Дождь", на Красной площади в столице восемь активистов выложили телами число "2036" – именно до этого года Путин сможет находиться у власти, если поправки вступят в силу. Участников акции задержали и доставили в полицейский участок, но позже отпустили без составления протоколов о правонарушении.

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Участница акции, московский депутат Люся Штейн выложила на своей странице в Twitter видео из отделения.

Кроме того, около 70 протестующих собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Они вышли на акцию с плакатами "Я хочу жить в свободной России" и "Обновление лучше обнуления". На месте дежурят полицейские.

Напомним о скандале с мэром 300-тысячного Якутска Сарданой Авксентьевой, которая проголосовала против поправок, но в интернете распространили ее отредактированное фото с отметкой в поле "За".

Сам плебисцит в РФ длится с 25 июня до 1 июля. Всего в Конституцию предлагается внести более 200 изменений – некоторые из них были инициированы Путиным, остальные – российскими депутатами. Но голосовать по каждой поправке отдельно нельзя – может быть принят или отклонен весь пакет изменений целиком.

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