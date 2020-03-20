"Коронация" Путина под угрозой: как коронавирус спутал карты хозяину Кремля

Референдум в России, которого так ждет Путин, может быть перенесен на неопределенный срок

Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что готов провести референдум по своей "коронации" даже в условиях пандемии. Однако, не смотря на его желание как можно быстрее закончить все дела с обнулением президентских сроков, коронавирус, судя по всему, таки внесет коррективы в проведение голосования по изменениям в Конституцию. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

По его словам, в Кремле хотели успеть провести референдум по обновленной Конституции еще до 9 мая, чтобы сразу и отпраздновать. Но из-за коронавируса теперь не исключается перенос голосования россиян на лето, в частности называется дата 12 июня.

"Путин действительно это поставил в зависимости от развития эпидемии, которая еще совсем не на пике в России. Очень трудно предсказать развитие событий. Уже заранее многие упрекают власть в том, что она не заботится о здоровье, а заботится о своей преемственности в плане этого голосования. Чтобы избежать претензий, теоретически говоря, он (Путин – ред.) может это перенести. Другой вопрос, что надолго переносить, раз он набрал такую крейсерскую скорость, он не очень хочет и не очень может. Нужно этот пирог испечь, пока плита включена. Немного в сложном он здесь положении. Пока указ подписан", – сказал Колесников.

Несмотря на отсутствие юридической силы референдума, Путину важно иметь результат голосования россиян, чтобы потом всю жизнь ссылаться на "поддержку народа".

"Для него это голосование имеет смысл, потому что он автократ. А автократ должен быть во всем поддержан народом напрямую. Это его форма общения с народом. Она с сомнительной юридической легитимностью. Но услужливые юристы придумывают вот эту форму. Как сказал Клишас (глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, автор поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас – ред.), – это новая форма народовластия. Конституционный суд в общем-то даже ссылается на это голосование в своем заключении, где он одобрил все, что мог одобрить. С одной стороны, все это имеет квази-правовую форму. С другой, ну раз Конституционный суд все это подтвердил, значит, это легитимное действие и событие. Повторюсь, для Путина, как для автократа, очень важна поддержка людей. Он будет потом на нее ссылаться всю оставшуюся жизнь", – подчеркнул эксперт. В тренде "Три человека на весь трамвай": украинец рассказал, что происходит в охваченном коронавирусом Милане

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта перед голосованием за изменения в Конституцию в Госдуме выступил сам Путин, назвав обнуление президентских сроков возможным, если это одобрит Конституционный суд РФ. В итоге поправку приняли голосами 380 депутатов, а 16 марта Конституционный суд одобрил узурпацию власти Путиным.

В России на сегодняшний день зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом и одна смерть. Отметим, что в мире насчитывается более 244 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 10 тыс. В то же время более 86 тыс. человек выздоровели.

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