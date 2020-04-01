Коронавирус: Москва запускает слежку через телефон, анонсированную в Украине

В Кремле придумали, как официально шпионить за москвичами с COVID-19

Завтра в Москве запустят мобильное приложение, которое позволит следить за тем, как пациенты с коронавирусом соблюдают режим самоизоляции – на прошлой неделе аналогичное нововведение анонсировал и глава Минцифры Украины Михаил Федоров.

Как сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, российское приложение называется "Социальный мониторинг" – с 2 апреля с его помощью будут следить за пациентами с COVID-19 в легкой форме, которые выбрали лечение на дому.

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По официальным данным, таких людей в Москве насчитывается около 550 из всех 1880 инфицированных в городе. Тем из них, у кого нет смартфонов, мобильные устройства могут предоставить (после карантина их придется вернуть).

При установке и перед использованием приложения москвичам придется пройти регистрацию, указав свои паспортные данные, фото и предоставив разрешение на передачу их в Единый центр хранения и обработки данных.

Российские блогеры уже ознакомились с тестовой версией программы. Как оказалось, она требует доступ к широкому перечню функционала телефона: геолокации, камере, памяти, звонкам, показателям датчиков носимых устройств и любым данным.

Кроме того, Эдуард Лысенко подтвердил, что в Москве будут использовать QR-коды в качестве пропусков для выхода на улицу во время режима всеобщей изоляции. Скачать их можно будет на сайте мэрии, но, когда именно эта инновация вступит в силу, чиновник не сказал.

Напомним, что накануне Госдума РФ приняла законопроект, ужесточающий наказание за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

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